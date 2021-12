Atletico Madrid, messaggio per Aguero: «Un onore apprezzare il tuo calcio» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Atletico Madrid ha salutato Sergio Aguero nel giorno del suo ritiro dal calcio: il messaggio del club spagnolo L’Atletico Madrid ha salutato Sergio Aguero nel giorno del suo ritiro dal calcio. Ecco il messaggio del club spagnolo nei confronti dell’ex attaccante dei colchoneros. Fue un honor disfrutar de tu fútbol vistiendo la rojiblanca. Mucha suerte, @Aguerosergiokun. pic.twitter.com/pUIXeNl0X8— Atlético de Madrid (@Atleti) December 15, 2021 messaggio – «È stato un onore apprezzare il tuo calcio indossando la nostra maglia, buona fortuna». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ha salutato Sergionel giorno del suo ritiro dal: ildel club spagnolo L’ha salutato Sergionel giorno del suo ritiro dal. Ecco ildel club spagnolo nei confronti dell’ex attaccante dei colchoneros. Fue un honor disfrutar de tu fútbol vistiendo la rojiblanca. Mucha suerte, @sergiokun. pic.twitter.com/pUIXeNl0X8— Atlético de(@Atleti) December 15, 2021– «È stato unil tuoindossando la nostra maglia, buona fortuna». L'articolo proviene daNews 24.

