WWE: La grande impresa di Bobby Lashley, deve battere tutti per avere un posto a Day 1 (Di martedì 14 dicembre 2021) Era nell’aria ma ora è ufficiale: il match per il titolo WWE è stato cambiato ancora una volta. A Day 1 il campione WWE Big E ora difenderà il suo titolo in un Fatal 4 Way. I suoi sfidanti saranno Kevin Owens, Seth Rollins e Bobby Lashley. Tutto è accaduto questa notte, quando Lashley ha aperto lo show chiarendo di volere una possibilità a Day 1. È stato quindi annunciato che se fosse riuscito a battere Owens, Rollins e Big E in match singoli, allora sarebbe stato aggiunto al match al match di Day 1. Le 4 fatiche di Lashley RAW di stasera ha visto Lashley sconfiggere per la prima volta Owens, con Owens che si è lasciato sottomettere rapidamente con la Hurt Lock per evitare di subire infortuni. Più tardi Lashley ha sconfitto Rollins, in un match che ha ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 14 dicembre 2021) Era nell’aria ma ora è ufficiale: il match per il titolo WWE è stato cambiato ancora una volta. A Day 1 il campione WWE Big E ora difenderà il suo titolo in un Fatal 4 Way. I suoi sfidanti saranno Kevin Owens, Seth Rollins e. Tutto è accaduto questa notte, quandoha aperto lo show chiarendo di volere una possibilità a Day 1. È stato quindi annunciato che se fosse riuscito aOwens, Rollins e Big E in match singoli, allora sarebbe stato aggiunto al match al match di Day 1. Le 4 fatiche diRAW di stasera ha vistosconfiggere per la prima volta Owens, con Owens che si è lasciato sottomettere rapidamente con la Hurt Lock per evitare di subire infortuni. Più tardiha sconfitto Rollins, in un match che ha ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: La grande impresa di Bobby Lashley, deve battere tutti per avere un posto a Day 1 -… - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Bryan Danielson parteciperà ad un grande evento internazionale - - TSOWrestling : La grande paura di Scarlett #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Grande offerta sui biglietti per WrestleMania 38 *FOTO* #WWE #WrestleMania - pedro77f : @godzfranchini cmq si è visto il suo stato , ma non era il pretesto giusto vista la sua popolarità, un grande errore della wwe!! -

Ultime Notizie dalla rete : WWE grande Giannis Antetokounmpo diventa Gianni Alemanno: svista social in Usa Tutti acclamano il grande "Gianni Alemanno" che fa politica durante il giorno per ballare e dominare in campo di notte " o in stile Wwe: "Great game Gianni Alemanno!! Out of nowhere!! (facendo il ...

WWE SuperShow: il nostro viaggio alla Wembley Arena di Londra Il grande ritorno della WWE a Londra L'evento si è aperto con il caloroso saluto di Byron Saxton al pubblico londinese che ha riempito tutti gli spalti della Wembley Arena. Testimonianza concreta di ...

WWE: Grande offerta sui biglietti per WrestleMania 38 *FOTO* SpazioWrestling.it WWE: Annunciato un nuovo match per la prossima puntata di NXT 2.0 (14 dicembre) Domani ci sarà una nuova puntata di NXT 2.0 e la carne al fuoco, in vista dello show, è davvero tanta. Bron Breakker andrà one on one con Roderick Strong, Harland farà il suo debutto e Cameron Grimes ...

WWE: Roman Reigns vs. Brock Lesnar di Day 1 sta attirando molti fan Il grande appuntamento è fissato, sabato 1 gennaio Roman Reigns difenderà il titolo Universale dall’assalto di Brock Lesnar nel main event di Day 1. Il Wrestling Observer ha fatto sapere, che da quand ...

Tutti acclamano il"Gianni Alemanno" che fa politica durante il giorno per ballare e dominare in campo di notte " o in stile: "Great game Gianni Alemanno!! Out of nowhere!! (facendo il ...Ilritorno dellaa Londra L'evento si è aperto con il caloroso saluto di Byron Saxton al pubblico londinese che ha riempito tutti gli spalti della Wembley Arena. Testimonianza concreta di ...Domani ci sarà una nuova puntata di NXT 2.0 e la carne al fuoco, in vista dello show, è davvero tanta. Bron Breakker andrà one on one con Roderick Strong, Harland farà il suo debutto e Cameron Grimes ...Il grande appuntamento è fissato, sabato 1 gennaio Roman Reigns difenderà il titolo Universale dall’assalto di Brock Lesnar nel main event di Day 1. Il Wrestling Observer ha fatto sapere, che da quand ...