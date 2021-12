Verstappen e Quartararo re Under 25 | un solo precedente nella storia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Velocissimi, affamati, spietati. E ora anche vincenti. F1 e MotoGP si scoprono terra di conquista per giovani re. Max, a soli 24 anni, ha posto fine al regno di Lewis Hamilton nelle ...

La Gazzetta dello Sport

Max, a soli 24 anni, ha posto fine al regno di Lewis Hamilton nelle quattro ruote. A ottobre, invece, Fabio, appena ventiduenne, si è preso corona e scettro nel massimo ......del duello che ha portatotrionfare all'ultimo giro. Tra le tante opinioni che hanno inondato i network tante sono quelle provenienti dal mondo del Motorsport. Da Martin a, da ...Fabio Quartararo era ad Abu Dhabi a tifare Hamilton, Marc Marquez a casa a gioire per Verstappen. La Formula 1 vista con gli occhi della MotoGP ...Il mondo di internet si divide dopo la vittoria di Verstappen su Hamilton ad Abu Dhabi: la Red Bull cita il Louvre come la Mercedes dopo il Brasile, l’ex iridato Sbk Bayliss: "Ora per correre serve la ...