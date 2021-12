Trombetti | “Prestazione irritante di Insigne da varie settimane”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trombetti Prestazione

CalcioNapoli24

A centrocampo altra grandedi Anguissa che ancora una volta ha dimostrato tanta quantità ma tanta qualità. Veramente è sorprendente come sia entrato in sintonia con la squadra.-...... non me ne vogliano gli altri, ho visto un gigante: Aguissa autore di unafantastica ...- Ma anche Fabian Ruiz ha fatto una partita straordinaria con tanta qualità (tra cui il ...Guido Trombetti parla di Insigne. L’ex rettore dell’Università ‘Federico II’ di Napoli, Guido Trombetti ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Repubblica soffermandosi su Lorenzo Insigne, ec ...Lorenzo Insigne è sempre in attesa di nuove sul rinnovo contrattuale con il Napoli, nel frattempo le prestazioni non stanno aiutando l'attaccante di Frattamaggiore.