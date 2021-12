Super Green pass, ecco da quando scatta e come ottenere la Certificazione verde - ISTRUZIONI (Di martedì 14 dicembre 2021) Super Green pass, da quando scatta e come si ottiene Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare... Leggi su feedpress.me (Di martedì 14 dicembre 2021), dasi ottiene Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario scaricare...

Advertising

chetempochefa : 'Caro Stato.Tu che hai deciso le regole e io le rispetto. Stavolta però ti chiedo di spiegarmi una cosa perché vogl… - NicolaPorro : La proposta della #Littizzetto mette i brividi, ma almeno si è accorta di una follia del #supergreenpass... (VIDEO)?? - fattoquotidiano : Super green pass, otto discoteche chiuse e 9mila persone controllate dai carabinieri del Nas - ClaudioStel : RT @Alessan42745900: Il green pass non serve, il super green pass non serve, i vaccini non servono, il lockdown non serve , le mascherine n… - ariolele : RT @Svero__: Considerate che a Firenze oltre al super green pass c'è anche Nardella e chi lo ha votato. Quindi non si va oltre la catastrof… -