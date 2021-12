Sci Alpino, Goggia: “Successo in Coppa del Mondo? Più probabile Scudetto all’Atalanta” (Di martedì 14 dicembre 2021) La sciatrice azzurra Sofia Goggia, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’, ha parlato delle possibilità di portare a casa la Coppa del Mondo generale di sci Alpino, ritenendo più facile il Successo dell’Atalanta in campionato: “Non guarderò alla Coppa del Mondo prima di marzo, ma è più probabile che la mia Atalanta vinca lo Scudetto. Vincere è sempre bello, l’obiettivo è quello, ma nulla è mai scontato”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) La sciatrice azzurra Sofia, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’, ha parlato delle possibilità di portare a casa ladelgenerale di sci, ritenendo più facile ildell’Atalanta in campionato: “Non guarderò alladelprima di marzo, ma è piùche la mia Atalanta vinca lo. Vincere è sempre bello, l’obiettivo è quello, ma nulla è mai scontato”. SportFace.

