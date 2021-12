Salernitana | Colantuono | «La situazione societaria ci sta creando problemi»

(Di martedì 14 dicembre 2021) Stefano, allenatore della, ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia con il Genoa Ai microfoni di Mediaset, Stefanoha parlato prima di Genoa–. RISPOSTE – «A Firenze non è stata una brutta gara. Dal punto di vista di voglia ed approccio mi aspetto lo stesso spirito. Alla Coppa Italia ci teniamo, vogliamo passare il turno». CAMBIO SOCIETA’ – «Sta diventando un problema grosso. Non c’è molta serenità, inutile nasconderlo perchè creasu, considerando già i tanti indisponibili che abbiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(3 - 5 - 2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Gondo, Djuric. All. Colantuono