Ravanusa, Selene e Giuseppe morti insieme: li hanno trovati seduti sul divano (Di martedì 14 dicembre 2021) Nell'appartamento di Calogero Carmina, sessant'anni, ci sono ancora frammenti di vita quotidiana: i telefoni, i documenti, gli abiti. I vigili del fuoco, che instancabilmente ma anche con...

FNInfermieri : La nostra collega Selene Pagliarello non ce l'ha fatta. Apprendiamo con profondo dolore da #Ravanusa questa notizia… - Agenzia_Ansa : Selene, Giuseppe e quel bambino che stava per nascere. Un'intera famiglia distrutta, le storie di chi nell'esplosi… - fanpage : Esplosione Ravanusa Giuseppe Carmina e Selene Pagliarello tra una settimana sarebbero diventati genitori - Leonessa121 : RT @fanpage: Si doveva chiamare Samuele il bambino che Selene portava in grembo. Sarebbe dovuto nascere oggi - Canio44536762 : RT @GabriellaGabry0: Nell'esplosione a Ravanusa hanno perso la vita Selene e Giuseppe.Erano felici e innamorati. A breve sarebbero diventat… -