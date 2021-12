Ravanusa. Le vittime sono in tutto dieci se si conta anche il piccolo Samuele che sarebbe dovuto nascere domani

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 14 dicembre 2021)stati recuperati gli ultimi due corpi sotto le macerie.Calogero Carmina e il figlio Giuseppe. Leinse siilche. Ora non cipiù dispersi né superstiti sotto le macerie di via Trilussa a(Agrigento).stati estratti nel pomeriggio gli ultimi due corpi. Gli altri corpi recuperati tra domenica e lunedìdi Pietro Carmina, Gioachina Calogera Minacori, Maria Crescenza Zagarrio, Carmela Scibetta, Angelo Carmina, Giuseppe Carmina, Selene Pagliarello e il bimbo che portava in ...