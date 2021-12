Pnrr | Picierno Pd | ' fondi per arginare fuga cervelli dal Sud'

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Il dibattito sull'utilizzo deidelnel Mezzogiorno deve assolutamente eludere la solita retorica stantia che accompagna il tema da anni. Bisogna legare le risorse finanziarie a obiettivi concreti e di carattere strutturale, che siano in grado di rimodellare in protà il sistema socioeconomico e produttivo del Mezzogiorno". Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pina. "Evitiamo voli pindarici oppure chissà quale trovata creativa. Occorrono pragmatismo e senso di realtà. Per esempio ie le riforme devono consentire di generare opportunità e un ecosistema adeguato affinché si argini l'ormai atavicadeida Sud a Nord. Un esodo spaventoso, che negli ultimi vent'anni ha coinvolto 1,6 mln di ...

