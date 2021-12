Musk e i cambiamenti climatici | usare SpaceX per rimuovere Co2 dall’atmosfera e usarla come carburante per Marte

(Di martedì 14 dicembre 2021) Elonè stato il protagonista assoluto della giornata di ieri. Il miliardario sudafricano, a capo di Tesla e di, ha fatto parlare di se per due fatti slegati ma comunque strettamente connessi. Elon, 14/12/2021 – Computermagazine.itPartiamo dal primo, quello che riguarda l’impegno nei confronti dell’ambiente da parte dello stesso visionario. Attraverso il proprio seguitissimo profilo Twitter il rivale di Jeff Bezos ha scritto: “sta iniziando un programma perCo2e trasformarla in combustibile per razzi. Unitevi se siete interessati”. In seguito ha aggiunto un secondo cinguettio in cui ha spiegato che si tratta di una cosa “importante anche per”. Il diossido di carbonio,ricorda l’agenzia Ansa, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Musk cambiamenti

Computer Magazine

Aggiornamenti importanti e modifiche di un certo peso per alcuni dei prodotti di Tesla, Elon(lo sappiamonon si ferma mai. E così, a partire dal 2022, alcuni modelli vedranno dei...Fattori che hanno posticipato rivoluzionaridella produzione, e che potrebbero in ... Proprio mentre all'estero sono prodotti i primi robot umanoidi, come questo di Elon. Sostituiti ..."Quanti di noi entreranno nei libri di testo digitali che studieranno i nostri discendenti spaziali?" si chiede TIME Magazine arrivato il momento di scegliere la person of the year del 2021. Ogni anno ...Il manager di Tesla nominato "Personaggio più influente” dalla rivista Usa. E’ solo la seconda volta per un dirigente dell’auto, il primo fu Chrysler nel 1928 ...