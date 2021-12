Manovra: avanti trattative, verso sprint weekend e ok con fiducia (Di martedì 14 dicembre 2021) Vanno avanti le trattative sulle modifiche alla Manovra in Senato. Proseguono infatti gli incontri per venire a capo dei macro-temi da affrontare e dell'ammontare effettivo di risorse su cui contare: ieri mattina c'è stata una riunione tra governo e i relatori Daniele Pesco (M5S), Vasco Errani (Leu) e Erica Rivolta (Lega) cui è seguito un incontro tra esecutivo e partiti di maggioranza; e sono in corso riunioni bilaterali per 'scegliere' tra i faldoni dei segnalati.Per domani, mercoledì, riferiscono fonti parlamentari, sono attesi gli emendamenti del governo. Nel pacchetto dell'esecutivo ci sarà, secondo quanto si apprende, il testo con la destinazione dei tagli alle tasse da 8 miliardi di euro (7 miliardi per l'Irpef e 1 miliardo per l'Irap), le misure contro il caro-bollette, la decontribuzione per i lavoratori con redditi fino a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 dicembre 2021) Vannolesulle modifiche allain Senato. Proseguono infatti gli incontri per venire a capo dei macro-temi da affrontare e dell'ammontare effettivo di risorse su cui contare: ieri mattina c'è stata una riunione tra governo e i relatori Daniele Pesco (M5S), Vasco Errani (Leu) e Erica Rivolta (Lega) cui è seguito un incontro tra esecutivo e partiti di maggioranza; e sono in corso riunioni bilaterali per 'scegliere' tra i faldoni dei segnalati.Per domani, mercoledì, riferiscono fonti parlamentari, sono attesi gli emendamenti del governo. Nel pacchetto dell'esecutivo ci sarà, secondo quanto si apprende, il testo con la destinazione dei tagli alle tasse da 8 miliardi di euro (7 miliardi per l'Irpef e 1 miliardo per l'Irap), le misure contro il caro-bollette, la decontribuzione per i lavoratori con redditi fino a ...

