Insegnate uccisa nel Bolognese | arrestato il vicino La donna fu uccisa con un fucile calibro 12

(Di martedì 14 dicembre 2021) È statodai carabinieri del nucleo investigativo di Bologna l’uomo ritenuto responsabile della morte di Natalia Chinni, la 72enne insegnante in pensione trovata morta il 29 ottobre nella sua casa di Santa Maria Villiana di Gaggio Montano,da una ferita provocata da un12. Si tratta di un, su cui si erano già concentrate le indagini, coordinate dal pm Antonello Gustapane. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’indagato, secondo il Resto del Carlino, ha vincoli di parentela con la. A trovare il corpo dellaera stato il figlio. Gli investigatori, giunti sul posto, non avevano rilevato segni che potessero far pensare che qualcuno fosse entrando forzando l’ingresso. La pensionata, ...

I carabinieri del nucleo investigativo di Bologna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del presunto autore dell'omicidio ...Si tratta di un vicino e cugino della vittima, su cui si erano già concentrate le indagini, coordinate dal pm Antonello Gustapane. L'uomo, ex cacciatore, nega ogni accusa. In passato con la vittima av ...