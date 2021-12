Il re del bisturi su Real Time: Luciana di Amatrice (Di martedì 14 dicembre 2021) Giovedì 9 dicembre 2021 è andato in onda il terzo episodio della terza stagione de Il Re del bisturi, il Reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) in seconda serata. Il re del bisturi: Luciana di Amatrice La protagonista del terzo episodio della terza stagione è Luciana, una donna 49enne di Amatrice che ha perso tutto dopo il noto terremoto che ha scosso la cittadina in provincia di Rieti qualche anno fa. Luciana ha rilasciato interviste a diverse testate sulla sua ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 14 dicembre 2021) Giovedì 9 dicembre 2021 è andato in onda il terzo episodio della terza stagione de Il Re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re delva in onda su(n.31 DTT) in seconda serata. Il re deldiLa protagonista del terzo episodio della terza stagione è, una donna 49enne diche ha perso tutto dopo il noto terremoto che ha scosso la cittadina in provincia di Rieti qualche anno fa.ha rilasciato interviste a diverse testate sulla sua ...

