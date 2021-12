Il no-vax pentito Marco Marchesin non è un «attore» de “La vita in diretta” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 14 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il giorno precedente su Instagram, contenente due foto messe a confronto. La prima mostra Marco Marchesin, sostenitore di tesi antivacciniste poi ammalatosi di Covid, che a inizio dicembre aveva pubblicato sui social un appello dalla terapia intensiva in cui invitava a non seguire il suo esempio e a vaccinarsi, perché «questa malattia non è uno scherzo, distrugge i polmoni». Il 12 dicembre scorso, il filmato era stato pubblicato da numerosi mezzi di informazione (ad esempio qui, qui e qui), circostanza che aveva costretto Marchesin a rimuovere il contenuto in seguito alle minacce ricevute. La seconda foto mostra invece un paziente ricoverato a novembre 2020 ... Leggi su facta.news (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 14 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il giorno precedente su Instagram, contenente due foto messe a confronto. La prima mostra, sostenitore di tesi antivacciniste poi ammalatosi di Covid, che a inizio dicembre aveva pubblicato sui social un appello dalla terapia intensiva in cui inva a non seguire il suo esempio e a vaccinarsi, perché «questa malattia non è uno scherzo, distrugge i polmoni». Il 12 dicembre scorso, il filmato era stato pubblicato da numerosi mezzi di informazione (ad esempio qui, qui e qui), circostanza che aveva costrettoa rimuovere il contenuto in seguito alle minacce ricevute. La seconda foto mostra invece un paziente ricoverato a novembre 2020 ...

