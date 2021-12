Hai il bushcraft per sopravvivere nella natura selvaggia? O non sai cos’è?

Leggi su robadadonne

(Di martedì 14 dicembre 2021) In questi ultimi anni sentiamo spesso parlare di fenomeni che portano le persone a essere in maggiore contatto con la. Uno di questi fenomeni è il survivalismo, che parte da una visione apocalittica del mondo e dalla necessità di imparare a vivere senza progresso tecnologico in vista di quello che potrebbe accadere. Un altro fenomeno, anche più interessante perché presenta una base volontaria e appassionata, è invece il, più simile a uno sport che a un’esigenza di tipo “vita o morte”.: cosa significa? Wise Society spiega l’etimologia del termine, che viene da “bush”, ossia bosco (per estensione da cespuglio), e “craft”, ossia capacità. L’espressione indica infatti un insieme di tecniche di sopravvivenza che consentano di resistere e dilettarsi nel contatto con ...