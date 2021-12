Gf Vip, Colpo di scena assurdo. Escono i grandi Big del programma. Ecco chi se ne va e chi resta (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri notte al Gf Vip è davvero andata in onda una puntata ricchi di colpi di scena. Il primo a lasciare la casa è stato Alex Belli che ha deciso di uscire insieme a sua moglie Delia tra i pianti e le liti con Soleil che è sembrata inconsolabile. LEGGI QUA TUTTO QUELLO CHE E’ SUCCESSO. Ma a lasciare il Gf vip è stata anche Francesca Cipriani, la ragazza ha rivelato di avere problemi di salute e che quindi deve fare delle cure che non può più rimandare. Un vero Colpo di scena perché in molti speravano che la Cipriani restasse ancora dentro la casa essendo una delle preferite dal pubblico e dagli inquilini. LEGGI ANCHE—> Alex Belli squalificato al GF Vip va via con Delia, Soleil: “Cornuti e felici”. Davide lo smaschera: “Vigliacco” CHI resta AL GF VIP Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo decide di ... Leggi su cityroma (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri notte al Gf Vip è davvero andata in onda una puntata ricchi di colpi di. Il primo a lasciare la casa è stato Alex Belli che ha deciso di uscire insieme a sua moglie Delia tra i pianti e le liti con Soleil che è sembrata inconsolabile. LEGGI QUA TUTTO QUELLO CHE E’ SUCCESSO. Ma a lasciare il Gf vip è stata anche Francesca Cipriani, la ragazza ha rivelato di avere problemi di salute e che quindi deve fare delle cure che non può più rimandare. Un verodiperché in molti speravano che la Ciprianisse ancora dentro la casa essendo una delle preferite dal pubblico e dagli inquilini. LEGGI ANCHE—> Alex Belli squalificato al GF Vip va via con Delia, Soleil: “Cornuti e felici”. Davide lo smaschera: “Vigliacco” CHIAL GF VIP Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo decide di ...

Advertising

infoitcultura : Manila Nazzaro, colpo di scena al Grande Fratello Vip: finisce tutto così - infoitcultura : Alex Belli abbandona il Grande Fratello Vip e va via dalla Casa con Delia Duran: colpo di scena in diretta - infoitcultura : GF Vip daytime 13/12/21, colpo di scena: i vipponi abbandonano e torna Lei! - zazoomblog : Alex Belli abbandona il Grande Fratello Vip e va via dalla Casa con Delia Duran: colpo di scena in diretta -… - Heidy_VIP_ : Colpo di scena a Il Segreto #gfvip -