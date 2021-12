GF vip, Alex Belli espulso dal programma. Soleil Sorge in lacrime (Di martedì 14 dicembre 2021) La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 dicembre 2021 è stata a dir poco elettrizzante. Tante novità nella casa, fra cui parecchie uscite di scena. Alex Belli, in particolare, che durante il suo percorso ha fatto parlare di sé per essersi avvicinato molto a Soleil Sorge provocando numerose reazioni di rabbia della moglie, durante la puntata è stato eliminato. Ma facciamo un passo indietro. Durante la settimana, fra l’attore e l’influencer italo-americana ci sono stati numerosi scontri, derivanti dal fatto che Belli aveva deciso di lasciare il GF vip in seguito all’annuncio del prolungamento del programma fino a marzo 2022. La produzione aveva dato la possibilità ai concorrenti di decidere se rimanere nel reality o uscire dalla porta rossa e lui aveva deciso di uscire dalla ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 13 dicembre 2021 è stata a dir poco elettrizzante. Tante novità nella casa, fra cui parecchie uscite di scena., in particolare, che durante il suo percorso ha fatto parlare di sé per essersi avvicinato molto aprovocando numerose reazioni di rabbia della moglie, durante la puntata è stato eliminato. Ma facciamo un passo indietro. Durante la settimana, fra l’attore e l’influencer italo-americana ci sono stati numerosi scontri, derivanti dal fatto cheaveva deciso di lasciare il GF vip in seguito all’annuncio del prolungamento delfino a marzo 2022. La produzione aveva dato la possibilità ai concorrenti di decidere se rimanere nel reality o uscire dalla porta rossa e lui aveva deciso di uscire dalla ...

