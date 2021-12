Genoa-Salernitana 1-0, Ekuban: “Contenti per la vittoria, può darci fiducia” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Diciamo che è stata una partita molto difficile. Siamo Contenti per la vittoria, ci dà anche tanta fiducia in vista delle prossime gare. A questo punto è tutta una questione di fiducia: appena ne saremo pieni potremo fare molto di più”. Lo ha detto l’attaccante del Genoa, Caleb Ekuban, al termine del match contro la Salernitana in Coppa Italia vinto grazie alla rete proprio dell’attaccante italiano di origine ghanese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Diciamo che è stata una partita molto difficile. Siamoper la, ci dà anche tantain vista delle prossime gare. A questo punto è tutta una questione di: appena ne saremo pieni potremo fare molto di più”. Lo ha detto l’attaccante del, Caleb, al termine del match contro lain Coppa Italia vinto grazie alla rete proprio dell’attaccante italiano di origine ghanese. SportFace.

