Elon Musk vorrebbe usare SpaceX per rimuovere Co2 dall'atmosfera (Di martedì 14 dicembre 2021) Nuovi impegni per Musk nei confronti dell'ambiente, per contrastare i cambiamenti climatici. Lo ha annunciato con un tweet dichiarando che il programma SpaceX punterebbe a trasformare il Co2 in combustibili per razzi. Musk e i nuovi obiettivi per l'ambiente Il miliardario eletto uomo dell'anno dal Time, continua a investire nella ricerca spaziale. Questa volta intende utilizzare SpaceX, il programma di sviluppo del sistema di lancio riutilizzabile, per rimuovere Co2 dall'atmosfera.Lo si legge sul suo profilo Twitter in cui scrive: "SpaceX sta iniziando un programma per rimuovere Co2 dall'atmosfera e trasformarla in combustibile per razzi. Unitevi se siete interessati". La compagnia era già impegnata nello sviluppo di un ...

