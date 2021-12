Elezioni: Calenda, 'a Roma io voto Casini ma Azione resta fuori, è una storia brutta' (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic (Adnkronos) - Alle Elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Roma centro "il Pd ha detto nessun accordo e vado dritto, Italia viva candida Casini, noi nessuno se no farebbe ridere: nel centrosinistra tre candidati vorrebbe dire perdere". Lo ha detto Carlo Calenda a Rainews24. "Io voterò Casini, si è presentato nella mia lista, è una persona capace, in gamba. Ma noi non mettiamo il simbolo, ne restiamo fuori, pensiamo sia una storia brutta -ha spiegato il leader di Azione-. Non solo c'è l'inesistenza del campo largo, ma si è dimostrato il fatto che c'è poca cura nei confronti degli elettori. Poi non bisogna stupirsi se va a votare pochissima gente". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021), 14 dic (Adnkronos) - Allesuppletive per la Camera nel collegio dicentro "il Pd ha detto nessun accordo e vado dritto, Italia viva candida, noi nessuno se no farebbe ridere: nel centrosinistra tre candidati vorrebbe dire perdere". Lo ha detto Carloa Rainews24. "Io voterò, si è presentato nella mia lista, è una persona capace, in gamba. Ma noi non mettiamo il simbolo, ne restiamo, pensiamo sia una-ha spiegato il leader di-. Non solo c'è l'inesistenza del campo largo, ma si è dimostrato il fatto che c'è poca cura nei confronti degli elettori. Poi non bisogna stupirsi se va a votare pochissima gente".

