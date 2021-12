Covid Veneto, pronto stop a interventi con terapia intensiva (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Veneto, verso la zona gialla per l’aumento di contagi e ricoveri Covid, se necessario è pronto a sospendere gli interventi chirurgici programmati che prevedono un successivo ricovero in terapia intensiva. Lo ha deciso Luciano Flor, direttore generale della Sanità della Regione Veneto che ha inviato una circolare in tale senso alle Ulss della Regione. Con questa iniziativa che riguarda tutti gli ospedali della regione, sono interrotte tutte le attività giornaliere e settimanali di intervento medico programmato. La decisione e’ stata presa per recuperare temporaneamente personale da destinare a vaccinazioni, tamponi e tracciamenti Covid, spiega la circolazione della Regione. Oggi il Veneto ha registrato altri 4.088 contagi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Il, verso la zona gialla per l’aumento di contagi e ricoveri, se necessario èa sospendere glichirurgici programmati che prevedono un successivo ricovero in. Lo ha deciso Luciano Flor, direttore generale della Sanità della Regioneche ha inviato una circolare in tale senso alle Ulss della Regione. Con questa iniziativa che riguarda tutti gli ospedali della regione, sono interrotte tutte le attività giornaliere e settimanali di intervento medico programmato. La decisione e’ stata presa per recuperare temporaneamente personale da destinare a vaccinazioni, tamponi e tracciamenti, spiega la circolazione della Regione. Oggi ilha registrato altri 4.088 contagi ...

