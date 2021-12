Advertising

TuttoAndroid : Con WINDTRE niente più brutte sorprese con i servizi a sovrapprezzo (VAS) - UIBlogIT : Ecco una vera flat LTE che sto usando da Ottobre 2020, magari può servire anche a te! - HWSWReview : WindTre GO150 Flash+: offerta con minuti, sms e 150GB ad appena 8,99€, via - AcinoDuva : WindTre GO150 Flash+: offerta con minuti, sms e 150GB ad appena 8,99€ - androidiani : WindTre GO150 Flash+: offerta con minuti, sms e 150GB ad appena 8,99€ - -

Ultime Notizie dalla rete : Con WINDTRE

SIM dati Internet illimitatoè effettivamente l'unico operatore a proporre un'offertaSIM dati Internet illimitato anche se in una forma un po' particolare. La tariffa in ...L'optional si chiama 'Travel Svizzera' ed è attivabile in abbinamento a una delle offerte. ... Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informatole notizie di BitCity.it ...WindTre lancia una nuova opzione pensata per i clienti che si recano frequentemente in Svizzera, per lavoro o per svago, e che desiderano chiamare e navigare dal proprio smartphone. L’optional si chia ...Qualche settimana fa vi avevamo parlato del programma di WindTre di disattivare a partire da gennaio 2022 i servizi VAS in abbonamento, e ora è stato ...