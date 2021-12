Ci sono scuole col 10% di personale no vax | arrivano diffide dei legali

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Poco fa parlavo con una collega di Udine. Era anche lei preoccupata. Dirige due istituti, dove in tutto i non vaccinati potrebbero essere settanta”. Non è così ovunque, tiene a precisare Teresa Tassan Viol, referente regionale dell’Associazione nazionale presidi. Ma quello che racconta ad Huffpost non è certo un caso isolato in Friuli Venezia Giulia. Nella regione tornata per prima zona gialla dopo tanti mesi di Italia in bianco, dove il numero dei non vaccinati è più basso della media nazionale, la scuola non fa eccezione. E così i dirigenti scolastici vivono ore di attesa, perché sanno che da domani le difficoltà per loro potrebbero moltiplicarsi: “La situazione non è omogenea e, in generale, la percentuale di lavoratori della scuola vaccinati in Friuli Venezia Giulia è poco più bassa del resto del Paese. Dal mio osservatorio, però, posso dire che ci...