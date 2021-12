Capodanno in piazza a Napoli, Manfredi valuta una soluzione alternativa (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Capodanno in piazza a Napoli non si farà, il sindaco Manfredi valuta una soluzione alternativa in accordo con Prefetto e Regione Campania. Capodanno a Napoli in passato (Getty Images)Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato e ribadito il suo no alle feste di piazza per Capodanno. Né a Napoli, né in altri Comuni della Campania: un’ordinanza firmata per evitare assembramenti e l’esplosione di nuovi focolai di Covid in regione. Il timore principale è di avere “decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri” spiega De Luca, che ha anticipato anche che l’ordinanza vieterà la vendita di alcolici nella serata. L’ordinanza ... Leggi su vesuvius (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilinnon si farà, il sindacounain accordo con Prefetto e Regione Campania.in passato (Getty Images)Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato e ribadito il suo no alle feste diper. Né a, né in altri Comuni della Campania: un’ordinanza firmata per evitare assembramenti e l’esplosione di nuovi focolai di Covid in regione. Il timore principale è di avere “decine di migliaia di persone senza mascherine e un po’ su di giri” spiega De Luca, che ha anticipato anche che l’ordinanza vieterà la vendita di alcolici nella serata. L’ordinanza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Capodanno senza feste di piazza in Campania, la stretta del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Ordinanza a… - Adnkronos : Arriva la stretta di #Natale e #Capodanno, no a feste di piazza in Campania. #Covid. - Agenzia_Ansa : Capodanno, De Luca: 'Niente feste di piazza in Campania. Il governatore: 'Firmerò ordinanze anti-assembramenti. Sta… - cammisa_massimo : RT @DSant65: #Campania, stretta sul #Capodanno in piazza ; #DeLuca categorico 'nessuna festa nelle piazze .Bisogna essere sobri ' https://t… - paolochiariello : #Juorno #DeLuca chiude le piazze della #Campania: niente #feste per impedire la propagazione del #contagio #COVID19 -