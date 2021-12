Cagliari | Mazzari nuovamente a rischio esonero | idea Gattuso per la panchina

Advertising

a_les_san : Ma hanno seriamente paura di non vincere con il Cagliari di Mazzari e Dalbert? Ahahaah - infoitsport : Inter-Cagliari, Mazzari (senza Nandez) valuta il cambio modulo – CdS - infoitsport : Inter-Cagliari, Mazzari senza Nandez valuta il cambio di modulo – CdS - internewsit : Inter-Cagliari, Mazzari senza Nandez valuta il cambio di modulo - CdS - - 110x100Calcio : #CagliariTorino il Cagliari vale 3 squadre granata, per capacità tecniche e carica agonistica, ma non ha strategia,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Mazzari

Corriere dello Sport

Allenatore: Walter. (agg. di Claudio Franceschini) GLI ALLENATORI Non manca molto alla diretta di Inter: Walter Mazzarri fa ritorno nella San Siro nerazzurra, da ex, per la seconda ...di Guido De Carolis L'Inter è uno spettacolo. Quinto successo di fila, migliore attacco, primo posto. Viaggia da tempo in un'altra dimensione,non riesce a dare fiducia alL'Inter è prima in classifica grazie alla vittoria senza discussioni sulper 4 - 0, approfitta dunque nel modo migliore del pareggio del Milan ...Netta sconfitta per 4 a 0 per gli uomini di Mazzarri. Con le reti di Lautaro Martinez (doppietta), Sanchez e Calhanoglu, l'Inter liquida la pratica Cagliari senza sforzi eccessivi. Una partita a senso ...Mazzarri alla ricerca di una reazione immediata. Il tecnico rossoblù, alla ripresa degli allenamenti, ha avuto un duro confronto con la squadra Walter Mazzarri alla ricerca di una reazione immediata d ...