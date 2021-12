Auto Rota | oltre un secolo di passione bergamasca per l’automobile

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 dicembre 2021) Più di undi attività per la concessionaria, realtàdell’mobile sita in via Campagnola, 40. Curzioracconta a Bergamonews la storia della sua famiglia nel segno della mobilità. Era il 1905 quando il bisnonno Pietro dalla sua rivendita di biciclette osservava le primesfrecciare sul Sentierone, sfrecciare si fa per dire a quei tempi, ma il fascino dei motori cominciava a farsi strada dentro di lui. Da lì a poco le bici vennero sostituite dalle moto Guzzi e poi come per una promessa fatta a se stesso, il padre Pietro iniziò a dedicarsi allecon la leggendaria Simca, l’utilitaria vanto delle famiglie bergamasche negli anni ’60. Allora si erano già trasferiti nella zona della stazione di Bergamo dando vita a ...