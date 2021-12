27enne uccisa nel catanese | morto presunto omicida | probabile suicidio

(Di martedì 14 dicembre 2021) E’ stato trovato senza vita l’uomo sospettato del femminicidio di Jenny Giovanna Cantarero, la giovanea Lineri, frazione di Misterbianco, nel. L’omicidio dellaè avvenuto la sera de 10 dicembre scorso. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto in un casolare abbandonato del villaggio turistico ‘Campo di Mare’. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Catania. Si sospetta uncon arma da fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera.

Laera stata,all'uscita dal panificio dove lavorava,con 3 colpi di pistola,uno dei quali l'aveva raggiunta al volto.C'è una svolta nell'indagine sull'omicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero , laa colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. Questa mattina è stato trovato morto, in un casolare abbandonato ...Trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato dell’omicidio di Giovanna “Jenny” Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del ...Il presunto responsabile dell'omicidio di Jenny Cantarero è stato trovato morto. L'ipotesi più accreditata è sicuramente quella del suicidio.