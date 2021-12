Virale il video appello del No Vax ricoverato con il casco per l’ossigeno. “Vaccinatevi, vi prego. Non è uno scherzo, non fate come me. È un inferno” (Di lunedì 13 dicembre 2021) È diventato Virale il video messaggio postato, qualche giorno fa, sui social e ripreso dal quotidiano Libertà di Piacenza (leggi l’articolo), che mostra un No Vax piacentino che dal letto di un ospedale, con il casco per l’ossigeno, si appella a coloro che la pensavano come lui: “Vaccinatevi, vi prego, non è uno scherzo, non fate come me”. “Ho pochissima forza”, ha detto il 50enne No Vax nel video, “non pensavo di arrivare qui. Non ho il vaccino. Molti dei presenti qui non ce l’hanno. Ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, morta di Covid”. E ancora: “Ho sbagliato, Vaccinatevi. Non fatevi uccidere dalla malattia”. “Vaccinatevi. Scegliete il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) È diventatoilmessaggio postato, qualche giorno fa, sui social e ripreso dal quotidiano Libertà di Piacenza (leggi l’articolo), che mostra un No Vax piacentino che dal letto di un ospedale, con ilper, si appella a coloro che la pensavanolui: “, vi, non è uno, nonme”. “Ho pochissima forza”, ha detto il 50enne No Vax nel, “non pensavo di arrivare qui. Non ho il vaccino. Molti dei presenti qui non ce l’hanno. Ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, morta di Covid”. E ancora: “Ho sbagliato,. Nonvi uccidere dalla malattia”. “. Scegliete il ...

