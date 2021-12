Vasto | attentato dinamitardo contro un panificio | due arresti I NOMI

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno eseguito due misure cautelari in relazione all’unnel quartiere(verificatosi la notte del 20 aprile 2020). I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, al termine di attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno posto in esecuzione ordinanza applicativa della misura cautelare della

... "Sfizi di Pane Marigliano", presa di mira dagli indagati si trova nel quartieredel ...consentito ai militari dell'arma di individuare l'autovettura usata dai presunti responsabili dell'...Erano stati controllati e sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti Covid i due ritenuti responsabili dell'dinamitardo ai danni di un panificio di Napoli, nella zona del, e questo particolare, insieme con l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito agli inquirenti di ...L’attentato dinamitardo risale all’aprirle del 2020. Al primo indagato la misura cautelare è stata notificata in carcere, si cerca il complice ...Erano stati controllati e sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti Covid i due ritenuti responsabili dell'attentato dinamitardo ai danni di un ...