(Di lunedì 13 dicembre 2021)è laper il. La rivista americana dedica la copertina al cofondatore e capo di Tesla , descrivendolo come 'l'uomo che aspira a salvare il pianeta e a darcene un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Time, Elon Musk è la Persona dell'anno 2021 #Time - igor_palmieri : RT @ilpost: Elon Musk è la persona dell’anno di Time - blidonni : RT @ilpost: Elon Musk è la persona dell’anno di Time - ilpost : Elon Musk è la persona dell’anno di Time - andreap46674638 : RT @Tg3web: Dall'auto elettrica a guida autonoma ai viaggi spaziali, con il sogno di arrivare su Marte. Secondo Time, il miliardario sudafr… -

Ultime Notizie dalla rete : Time Elon

Tutte le 'persone dell'anno' incoronate dalla rivistadal 2000 ad oggi 2021 -Musk Le motivazioni - La copertina della Persona dell'Anno è 'un marcatore di influenza e pochi individui hanno ...Musk è Person of the Year L' uomo più ricco al mondo (sebbene il primato sia continuamente conteso da un certo Jeff Bezos), forse pronto a mollare tutto per diventare un influencer a tempo ...Elon Musk è stato eletto Persona del 2021 dal Time. "L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman ...«Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di ...