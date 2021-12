Spider-Man, Tom Holland si lamenta del costume: "Ti fa sembrare piccolo nelle parti in cui non vorresti" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oltre a non essere confortevole, il costume di Spider-Man avrebbe il difetto di far sembrare piccole parti del corpo che, secondo Tom Holland, non dovrebbero sembrarlo. A pochi giorni dall'uscita in sala di Spider-Man: No way Home, la star Tom Holland confessa il suo imbarazzo per una caratteristica del costume che "ti fa sembrare piccolo nelle parti in cui non vorresti". Spider-Man: No Way Home è il terzo lungometraggio standalone che vede l'inglese Tom Holland nei panni di Peter Parker /Spider-Man dopo Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). Ormai da un po' ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oltre a non essere confortevole, ildi-Man avrebbe il difetto di farpiccoledel corpo che, secondo Tom, non dovrebbero sembrarlo. A pochi giorni dall'uscita in sala di-Man: No way Home, la star Tomconfessa il suo imbarazzo per una caratteristica delche "ti fain cui non".-Man: No Way Home è il terzo lungometraggio standalone che vede l'inglese Tomnei panni di Peter Parker /-Man dopo-Man: Homecoming (2017) e-Man: Far From Home (2019). Ormai da un po' ...

Advertising

moviestruckers : #DoctorStrange2, il primo trailer alla fine di Spider-Man: No Way Home? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Spider-Man, Tom Holland si lamenta del costume: 'Ti fa sembrare piccolo nelle parti in cui non vorresti'… - 95_addicted : RT @Agenzia_Ansa: Tom Holland, come Spider-Man faccio i conti con la fama. L'attore torna nei panni dell'Uomo Ragno dal 15 dicembre in sala… - badtasteit : #SpiderMan: No Way Home, Tom Holland a ruota libera tra 'incidenti' col costume ed esilaranti scherzi ai produttori - myredcarpetITA : #SpiderManNoWayHome sta arrivando e noi abbiamo incontrato #TomHolland. Sì, proprio lui. Come? I dettagli nel nostr… -