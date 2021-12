Soliti Ignoti, addio ai vip e il pubblico esulta: “Finalmente” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grande novità da questa sera alla trasmissione Soliti Ignoti – Il Ritorno, addio ai vip e il pubblico esulta: “Finalmente”. Basta con attori, cantanti e compagnia bella: da questa sera, 13 dicembre, cambia la formula del programma di Raiuno Soliti Ignoti – Il Ritorno. La trasmissione condotta da Amadeus ha scelto di tornare al passato o meglio di cambiare stile lasciando intatte le regole del gioco. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina social della trasmissione, ma in realtà la notizia era nota. Da questa sera, arrivano nel programma fortunatissimo, ma che in tante occasioni è stato oggetto anche di critica, persone comuni. Nello specifico, faranno parte del cast del programma solo coppie di familiari. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su ck12 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grande novità da questa sera alla trasmissione– Il Ritorno,ai vip e il: “”. Basta con attori, cantanti e compagnia bella: da questa sera, 13 dicembre, cambia la formula del programma di Raiuno– Il Ritorno. La trasmissione condotta da Amadeus ha scelto di tornare al passato o meglio di cambiare stile lasciando intatte le regole del gioco. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina social della trasmissione, ma in realtà la notizia era nota. Da questa sera, arrivano nel programma fortunatissimo, ma che in tante occasioni è stato oggetto anche di critica, persone comuni. Nello specifico, faranno parte del cast del programma solo coppie di familiari. POTREBBE INTERESSARTI ...

Advertising

danieledv79 : RT @mariamacina: Mario Lavia “L’audace colpo dei soliti ignoti”: senza offesa per nessuno, è quanto è successo al Pd a Roma Centro, ove,… - Laila76913893 : RT @mariamacina: Mario Lavia “L’audace colpo dei soliti ignoti”: senza offesa per nessuno, è quanto è successo al Pd a Roma Centro, ove,… - TV_Italiana : ?? FINALMENTE da oggi a #SolitiIgnoti i concorrenti saranno dei NON famosi. A rivelarlo è @EndemolShineIT. Noi ve… - sigulino : @alecavo Stasera si Soliti Ignoti c'è Panizza! - DicePatrizia : RT @mariamacina: Mario Lavia “L’audace colpo dei soliti ignoti”: senza offesa per nessuno, è quanto è successo al Pd a Roma Centro, ove,… -