Smalling-Ibanez, alla Roma bastano due corner per battere lo Spezia (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma – Monday night per la Roma che, dopo la vittoria sul Cska Sofia con conseguente primo posto nel girone di Conference League, all’Olimpico riceve lo Spezia di Thiago Motta. Ancora difesa a tre per Mourinho, che sostituisce lo squalificato Mancini con Kumbulla e conferma il tandem d’attacco composto da Abraham e Mayoral. La sblocca Smalling, ma partita lenta Parte forte la Roma, che praticamente al primo affondo trova il vantaggio: calcio d’angolo dalla destra battuto da Veretout sul secondo palo, torre di Abraham e colpo di testa vincente di Smalling. Al 10? potenziale buona occasione per i padroni di casa, ma il controllo di Mayoral al limite dell’area è deficitario e consente il ritorno della difesa spezzina. Due minuti più tardi Provedel regala la sfera ancora ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 dicembre 2021)– Monday night per lache, dopo la vittoria sul Cska Sofia con conseguente primo posto nel girone di Conference League, all’Olimpico riceve lodi Thiago Motta. Ancora difesa a tre per Mourinho, che sostituisce lo squalificato Mancini con Kumbulla e conferma il tandem d’attacco composto da Abraham e Mayoral. La sblocca, ma partita lenta Parte forte la, che praticamente al primo affondo trova il vantaggio: calcio d’angolo ddestra battuto da Veretout sul secondo palo, torre di Abraham e colpo di testa vincente di. Al 10? potenziale buona occasione per i padroni di casa, ma il controllo di Mayoral al limite dell’area è deficitario e consente il ritorno della difesa spezzina. Due minuti più tardi Provedel regala la sfera ancora ...

