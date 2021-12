“Scusa | ma io?!” Ma Serena Bortone non si accorge di nulla Gaffe in diretta e imbarazzo in studio

(Di lunedì 13 dicembre 2021) A Oggi è un altro giorno si parla ancora della serata piena di emozioni di Ballando con le stelle. Spazio a Simone Di Pasquale, uno dei migliori insegnanti di ballo, che durante la puntata di sabato 11 dicembre ha dato l’addio al programma. “Dopo 16 anni potrebbe essere la mia ultima esibizione a Ballando. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti, non a caso ho incontrato Bibi per la chiusura del cerchio”, ha detto Simone Di Pasquale. Immediata la reazione della giuria, in modo particolare di Ivan Zazzaroni: “Sono 14 anni che lavoriamo insieme, tu sei una delle figure più importanti di Ballando. Simone merita un grande applauso”, ha detto il giornalista sostenuto da Selvaggia Lucarelli: “È già capitato che qualcuno sia andato via di recente e che io abbia stappato lo champagne. Nel tuo caso, invece, sono ...

Advertising

iltransalpino : @ZioKlint @Napalm51 Ma perché li blocchi, io li adoro ! Più si agitano più mi diverto. Poi scusa, quando uno finisc… - hobisushinex : @blvcktokyo scusa ho capito io male - whatifwerewrite : RT @UmbertoF97: Anche io l’ho ricevuto, l’ho aperto senza fare il login. Vi chiedo scusa se avete i DM pieni. - smoke__lol : @_someori ma figurati ahaha io so tranquillissimo. il mio era un consiglio, poi vedi tu se ti vuoi scontrare con la… - UmbertoF97 : Anche io l’ho ricevuto, l’ho aperto senza fare il login. Vi chiedo scusa se avete i DM pieni. -

Ultime Notizie dalla rete : Scusa io

Tv Fanpage

... Soleil Sorge ha baciato Alex Belli ma questa volta senza che tra loro ci fosse ladi un ... Alex ha quindi replicato: Sono gli stessi valori a cui credoper questo ci siamo avvicinati... Ma ...... ndr) ,cambio strada' . A gamba tesa, Ida Platano ha ripreso Diego : 'Ma senti come parli di me, che avevi le valigie pronte per venire a casa mia! Tu mi hai detto di no, hai trovato una...(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - "Bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa classifica. Ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, io in primis". Così il capitano ...Il presidente Sciotto rilascia un’intervista a dir poco tragica al termine del match perso dal suo Acr Messina contro la Turris Dal sogno Serie C, all’incubo delle ultime settimane. E’ notte fonda per ...