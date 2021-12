Sci alpino, Coppa del Mondo Val Gardena 2021: programma, orari, tv. In calendario superG e discesa sulla Saslong (Di lunedì 13 dicembre 2021) Comincia dalla Val Gardena il ricchissimo programma di gare in Italia. La mitica Saslong è pronta ad aprire i battenti, con in programma un superG (venerdì) ed una discesa (domenica). L’Italia cerca di sfatare un tabù clamoroso, visto che la vittoria azzurra manca addirittura dal 2008 con Werner Heel in superGigante, mentre in discesa dal 2001 con Kristian Ghedina. Di seguito il programma delle gare di Val Gardena, valevoli per la Coppa del Mondo maschile 2021-2022 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Comincia dalla Valil ricchissimodi gare in Italia. La miticaè pronta ad aprire i battenti, con inun(venerdì) ed una(domenica). L’Italia cerca di sfatare un tabù clamoroso, visto che la vittoria azzurra manca addirittura dal 2008 con Werner Heel inigante, mentre indal 2001 con Kristian Ghedina. Di seguito ildelle gare di Val, valevoli per ladelmaschile-2022 di sci. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA ...

