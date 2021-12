Reddito di cittadinanza con due case in Costa Azzurra. Venti denunciati dopo i controlli (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Guardia di Finanza di Lucca - in collaborazione con l'Inps - ha denunciato Venti soggetti per aver percepito il Reddito di cittadinanza senza averne diritto, per un ammontare complessivo di ... Leggi su lanazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Guardia di Finanza di Lucca - in collaborazione con l'Inps - ha denunciatosoggetti per aver percepito ildisenza averne diritto, per un ammontare complessivo di ...

