Petrolio: in rialzo a 72,90 dollari (+1,72%) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Petrolio in rialzo sui mercati internazionali. Il greggio di riferimento Wti è quotato 72,90 dollari al barile (+1,72%) e il Brent 76,32 dollari (+1,56%). . 13 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021)insui mercati internazionali. Il greggio di riferimento Wti è quotato 72,90al barile (+1,72%) e il Brent 76,32(+1,56%). . 13 dicembre 2021

