Mr Big torna in uno spot ‘riparatore’ dopo le polemiche su Peloton | “È vivo!” video

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Mr. Big èto in scena, ma in una circostanza del tutto particolarelesuscitate dal primo episodio del revival di Sex and The City, la nuova serie And Just Like That arrivata su HBO Max e Sky il 9 dicembre. Attenzione spoiler! Come noto Mr. Big è stato un grande protagonista della première: chi ha visto i primi due episodi sa che And Just Like That mette in scena la morte di John James Preston al termine di una sessione di spinning con la sua istruttrice, “Allegra”, interpretata dalla vera fitness coach Jess King. Stroncato da un infarto, Big lascia Carrie vedova e incredula di aver perso l’amore della sua vita. La trama shock ha scontentato praticamente tutti, al punto da condizionare ampiamente le opinioni sulla nuova serie, ma anche da scatenare ripercussioni in Borsa sul marchio di ...