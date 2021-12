Manuel Bortuzzo | bomba in diretta | non ci credeva nessuno

(Di lunedì 13 dicembre 2021) . L’ex nuotatore azzurro ancora una volta stupisce tutto il pubblico C’è grande attesa per la nuovadel Grande Fratello Vip 6 in programma questa sera, 13 dicembre. Attesa per il concorrente (sempre che sia solo uno) eliminato dalla casa, attesa per i possibili nuovi interessi, L'articolo proviene da Inews.it.

In bilico ci sono poi, Francesca Cipriani, Carmen Russo e Davide Silvestri. Soprattutto Carmen, Davide esono i concorrenti più pensierosi sul da farsi; un loro abbandono non è ...GF Vip, Jessica Selassiè a: 'Per problemi di salute puoi lasciare quando vuoi'è deciso a lasciare il Grande Fratello Vip 6 . Difatti il ragazzo ha più volte dichiarato di non avere la minima ...Manuel Bortuzzo potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 il 13 dicembre. Jessica Hailé Selassié ha provato a dargli un consiglio, ma la regia ha censurato la scena. La puntata del Grande ...Dopo un periodo di separazione in cui Manuel Bortuzzo si era distaccato da Lulù Selassié, adesso i due sembrano uniti più che mai.