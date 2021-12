Jimmy Lai condannato dalla Cina che ha distrutto Hong Kong (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non si arresta la stretta autoritaria su Hong Kong. Il magnate Jimmy Lai è stato condannato oggi a 13 mesi di reclusione per aver partecipato l’anno scorso alla veglia di commemorazione del massacro di Piazza Tienanmen. Condanne sono arrivate anche per altri sette attivisti. Secondo quanto riferito dal South China Morning Post, durante il processo i pubblici ministeri hanno sostenuto che l’iniziativa avrebbe costituito un pericolo sul fronte pandemico: sono d’altronde già due anni che le autorità locali vietano la tradizionale veglia, citando come motivazione il Covid-19. La stessa testata ha riferito inoltre che l’avvocato difensore di Lai ha letto durante il processo una lettera scritta a mano dal magnate. “Se commemorare coloro che sono morti a causa dell'ingiustizia è un crimine”, vi si legge, “allora condannatemi ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non si arresta la stretta autoritaria su. Il magnateLai è statooggi a 13 mesi di reclusione per aver partecipato l’anno scorso alla veglia di commemorazione del massacro di Piazza Tienanmen. Condanne sono arrivate anche per altri sette attivisti. Secondo quanto riferito dal South China Morning Post, durante il processo i pubblici ministeri hanno sostenuto che l’iniziativa avrebbe costituito un pericolo sul fronte pandemico: sono d’altronde già due anni che le autorità locali vietano la tradizionale veglia, citando come motivazione il Covid-19. La stessa testata ha riferito inoltre che l’avvocato difensore di Lai ha letto durante il processo una lettera scritta a mano dal magnate. “Se commemorare coloro che sono morti a causa dell'ingiustizia è un crimine”, vi si legge, “allora condannatemi ...

