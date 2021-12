Il Vietnam di Pietro Castellitto: gli indignati non capiscono più le metafore (Di lunedì 13 dicembre 2021) La cosa più rimarchevole della “bufera social” (si chiama così la ventata mefitica di idiozia collettiva) che ha colpito nei giorni scorsi Pietro Castellitto è che davvero i tastieromani hanno pensato che Castellitto, nell’intervista rilasciata a Teresa Ciabatti per “Sette”, volesse letteralmente equiparare le condizioni di vita della benestante Roma Nord al Vietnam martoriato dal napalm. Ossia, la cosa più impressionante è il trionfo del letteralismo ottuso, quella distorsione mentale per cui se dico “è roba da pazzi” allora significa inequivocabilmente che io voglia equiparare scioccamente la mia condizione a quella di un manicomio pre-basagliano, o se dico “fa un caldo infernale” voglio paragonarmi a Dante. Ora, è evidente che Castellitto ha usato un modo di dire molto consueto a Roma. Di recente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) La cosa più rimarchevole della “bufera social” (si chiama così la ventata mefitica di idiozia collettiva) che ha colpito nei giorni scorsiè che davvero i tastieromani hanno pensato che, nell’intervista rilasciata a Teresa Ciabatti per “Sette”, volesse letteralmente equiparare le condizioni di vita della benestante Roma Nord almartoriato dal napalm. Ossia, la cosa più impressionante è il trionfo del letteralismo ottuso, quella distorsione mentale per cui se dico “è roba da pazzi” allora significa inequivocabilmente che io voglia equiparare scioccamente la mia condizione a quella di un manicomio pre-basagliano, o se dico “fa un caldo infernale” voglio paragonarmi a Dante. Ora, è evidente cheha usato un modo di dire molto consueto a Roma. Di recente ...

