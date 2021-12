Ha un malore, corre al pronto soccorso e muore prima di entrare (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stroncato da un malore a pochi passi dall'ingresso del pronto soccorso. Il dramma si è compiuto attorno a mezzogiorno di oggi 13 dicembre, nel grande parcheggio dell'ospedale Santa Maria della ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stroncato da una pochi passi dall'ingresso del. Il dramma si è compiuto attorno a mezzogiorno di oggi 13 dicembre, nel grande parcheggio dell'ospedale Santa Maria della ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Rovigo Ha un malore, corre al pronto soccorso e muore prima di entrare - leggoit : #Rovigo Ha un malore, corre al pronto soccorso e muore prima di entrare - leliozeta : Medico ospedaliero muore per un malore improvviso a 36 anni mentre corre vicino casa - _Kheru_ : @sullanuvola Potrebbe Schiattare prima la collega per 'malore improvviso' 'non corre-Labile'. - anto_galli4 : RT @SionRomina: Fabio Pedretti, malore mentre corre fuori Brescia: morto a 24 anni nel giorno del suo compleanno -