Grande Fratello Vip 6, ventisettesima puntata: commenti a caldo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alle 21.40, su Canale 5, la ventisettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Francy_25 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 primo appuntamento della settimana con #GFVIP - Jessy94475609 : @oceanomez E nn dimentichiamoci l'aiuto al grande fratello per farla allontanare - filnob83 : @delca_it Io invece ti cito un vecchio idolo del Grande Fratello. ' Chest so' peggio delle puttan '?????? - scrivotweet : RT @mettimileali: Lei è la regina indiscussa di questo grande fratello, inutile criticarla o tentare di affossarla, è un'icona #GFvip #team… - lallancita56 : RT @CristinaRigatti: Voglio un grande fratello come una volta #fuorisoleil -