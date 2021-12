Gli Oasis Di Una Volta di Giusy Ferreri | Gaetano Curreri tra gli autori

Advertising

giusyferreri : Sapete che c’è? Voglio svelarvi giusto una cosa… “GLI OASIS DI UNA VOLTA”, il mio nuovo singolo, fuori venerdì 17 d… - ilGazzettinoves : @giusyferreri: da venerdì 17 dicembre in radio e in digitale “Gli Oasis di una volta” - oasisnotizie : Il nuovo singolo di Giusy Ferreri si intitola 'Gli Oasis di una volta' - popmusic_lovers : RT @giusyferreri: Sapete che c’è? Voglio svelarvi giusto una cosa… “GLI OASIS DI UNA VOLTA”, il mio nuovo singolo, fuori venerdì 17 dicembr… - gual89 : RT @giusyferreri: Sapete che c’è? Voglio svelarvi giusto una cosa… “GLI OASIS DI UNA VOLTA”, il mio nuovo singolo, fuori venerdì 17 dicembr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Oasis

Pochi giorni dopo l'annuncio della sua presenza tra i 22 Big del Festival di Sanremo 2022 , Giusy Ferreri ha svelato l'uscita di musica inedita. Si tratta del brano "di una volta" , disponibile dal 17 dicembre, primo assaggio del nuovo percorso musicale dell'artista. La canzone è stata scritta da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo ...Dal 17 dicembre sarà in radio e disponibile in digitale "di una volta" (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri, primo assaggio del nuovo percorso artistico dell'artista che a febbraio sarà in gara al 72° Festival di Sanremo. "...Il nuovo singolo dell'artista che anticipa la sua partecipazione al 72° Festival di Sanremo. Da oggi in pre-save e pre-add ...Da venerdì 17 dicembre sarà in radio e disponibile in digitale “Gli Oasis di una volta” (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di Giusy Ferreri, da oggi in pre-save, primo intrigante assaggio del nuo ...