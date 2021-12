GF VIP, Davide Silvestri si ricrede su Alex Belli: “Fa le sceneggiate” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Davide Silvestri cambia idea sull’amico Alex Belli e mette in dubbio la veridicità del suo comportamento, pensa che le sue siano solo sceneggiate Sembrava essere nata una forte amicizia tra Davide… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 13 dicembre 2021)cambia idea sull’amicoe mette in dubbio la veridicità del suo comportamento, pensa che le sue siano soloSembrava essere nata una forte amicizia tra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

