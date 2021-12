Fernando Alonso su quanto accaduto ad Abu Dhabi | “Tornato l’equilibrio…”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Max Verstappen della Red Bull ha vinto il Mondiale 2021 di Formula Uno dopo aver superato Lewis Hamilton all’ultimo giro. Il tutto è stato reso possibile dall’entrata in pista della Safety Car che ha azzerato il distacco tra il leader inglese della corsa e lo sfidante che arrancava alle sue spalle. Ma perché la macchina di sicurezza è entrata sul tracciato di Yas Marina? Per l’incidente di Nicholas Latifi. Sugli ultimi istanti del Gran Premio di Abu, che ha chiuso questa emozionante stagione dedicata al Circus più importante e famoso delle quattro ruote, si è espresso anche un ex campione del mondo,. Il pilota dell’Alpine, confermato anche il prossimo anno alla guida della vettura ex Renault, ha detto la sua susuccesso in pista. Le parole di...

... Ricciardo ostacola: nessuna azione Ultimo episodio delle qualifiche è relativo all'ipotesi di "impeding" dida parte di Daniel Ricciardo durante l'ultimo tentativo della Q2. ...Ha detto benegià dopo le qualifiche di Abu Dhabi: 'Abbiamo bisogno di un arbitro che ci protegga e al momento non l'abbiamo'. Questo non ha fatto altro che far bruciare l'aria ...Non c’era bisogno di un finale del genere per far passare alla storia il Gran Premio di Abu Dhabi 2021 di Formula 1. Paradossalmente, se fosse stato frutto di una sceneggiatura, come da più parti si è ...Fabio Quartararo era ad Abu Dhabi a tifare Hamilton, Marc Marquez a casa a gioire per Verstappen. La Formula 1 vista con gli occhi della MotoGP ...