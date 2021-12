F1, Ferrari contenta a fine stagione: "Un doppio podio per finire con un sorriso" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un doppio podio per chiudere nel migliore dei modi possibili la stagione 2021. La Ferrari a Abu Dhabi può fare festa per il terzo posto ottenuto da Carlos Sainz e per il terzo posto nel campionato costruttori.Il pilota spagnolo, al... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 dicembre 2021) Unper chiudere nel migliore dei modi possibili la2021. Laa Abu Dhabi può fare festa per il terzo posto ottenuto da Carlos Sainz e per il terzo posto nel campionato costruttori.Il pilota spagnolo, al...

Advertising

IlianaMatarazzi : Tranne che per l’Aston Martin che ha del tutto disatteso le mie aspettative, le mie predizioni del 2021 ci stanno t… - Leclerclover16 : RT @bailandooo_: Sapete che vi dico, sono contenta che il p5 sia andato a Carlos. Se lo è meritato. Ha fatto la differenza nei momenti di s… - cosimosimone2 : RT @Anrj22: @ilciccio67 Mai con la Mercedes, sono come l'inter. Sempre favoriti. E non dimentico lo spionaggio alla Ferrari. Sempre conten… - marixelenar : RT @Uaremydream_: All’inizio della stagione, da tifosa Ferrari, pensavo non mi sarebbe importato più di tanto, la verità è che sono veramen… - Only_Leclerc : RT @Uaremydream_: All’inizio della stagione, da tifosa Ferrari, pensavo non mi sarebbe importato più di tanto, la verità è che sono veramen… -