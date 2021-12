Ex Ilva | Re David | “Al Mise presentata ipotesi di percorso più che un piano industriale Serve un tavolo per affrontare la realtà di oggi”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Quello che ci hanno illustratomi pare più un’diche un”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil Federica Real termine dell’incontro alsull’ex. Per Reun“che traguarda 10 o 11 anni è sottoposto a una quantità di condizioni: dipende se l’impianto viene o meno dissequestrato, dipende dal costo del gas e dell’elettricità, dipende quando arriva l’idrogeno. Dipende da tante cose”. L’accordo “di 10 anni” è “intraguardabile”, secondo Re. “Noi – sottolinea Re– vogliamo invece capire cosa succede nei prossimi mesi e nei prossimi due-tre anni, mentre continuiamo a non vedere una qualunque prospettiva. Per ...

Il Fatto Quotidiano

Lo dichiarano in una nota congiunta Francesca Re David segretaria generale Fiom - Cgil e Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom - Cgil e responsabile siderurgia.