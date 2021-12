Eutanasia: Bazoli (Pd), ‘sì al diritto di morire con dignità’ (2) (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “Il primo e più importante è che la nostra democrazia, la nostra società, la nostra comunità civile si fonda sul diritto alla vita, come primo dei diritti inviolabili dell’uomo. Ma accanto a ciò, quando la cura è stata prestata, quando ogni possibile sforzo è stato fatto, quando ogni dovere di solidarietà è stato adempiuto, il dovere di non voltarsi dall’altra parte dinanzi ad una sofferenza intollerabile, davanti ad una libera ancorché sofferta richiesta di essere aiutati a concludere dignitosamente la vita”, ha detto Bazoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “Il primo e più importante è che la nostra democrazia, la nostra società, la nostra comunità civile si fonda sulalla vita, come primo dei diritti inviolabili dell’uomo. Ma accanto a ciò, quando la cura è stata prestata, quando ogni possibile sforzo è stato fatto, quando ogni dovere di solidarietà è stato adempiuto, il dovere di non voltarsi dall’altra parte dinanzi ad una sofferenza intollerabile, davanti ad una libera ancorché sofferta richiesta di essere aiutati a concludere dignitosamente la vita”, ha detto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Eutanasia: Bazoli (Pd), 'sì al diritto di morire con dignità' (2)... - TV7Benevento : Eutanasia: Bazoli (Pd), 'sì al diritto di morire con dignità'... - zazoomblog : Eutanasia: Bazoli (Pd) sì al diritto di morire con dignità - #Eutanasia: #Bazoli #diritto #morire - ultimenews24 : Le commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera hanno approvato il testo sul fine vita che sarà all'esame de… - TV7Benevento : Eutanasia: Bazoli (Pd), 'spero dialogo in aula come in commissione'... -